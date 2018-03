Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queixa anónima contra Kléber no DCIAP devido a vídeo polémico

Fonte próxima do jogador garante que o vídeo não é de agora, mas sim de 2014 quando alinhava no FC Porto B.

18:21

Deu entrada no DCIAP uma queixa anónima contra Kléber, jogador do Estoril. Esta denúncia de atos de corrupção e fraude surgiu depois de ter surgido nas redes sociais um vídeo onde se vê o avançado dentro de um carro com vários maços de notas.



O vídeo teve rapidamente grande impacto nas redes sociais mas fonte próxima do jogador garante que não é de agora, mas sim de 2014 quando alinhava no FC Porto B.



Kléber estava lesionado e suspenso e não foi utilizado nem na 1.ª nem na 2.ª parte do jogo com o FC Porto.



O Estoril remete para o comunicado da semana passada no qual promete fazer a defesa dos seus jogadores nos locais próprios.