Queixa do Sporting ‘fecha’ Estádio da Luz por quatro jogos

Por João Carlos Rodrigues e Octávio Lopes | 01:30

Uma queixa do Sporting contra o facto de o Benfica dar apoio a claques não legalizadas em sete jogos da Liga, em 2016/17, levou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a castigar o clube da Luz com quatro jogos de interdição e multa de 28 mil euros.Na prática, os encarnados terão de jogar quatro encontros em casa emprestada – a decisão não prevê jogos à porta fechada.No entanto, dificilmente a decisão terá efeitos ainda esta temporada uma vez que qualquer recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto tem efeitos suspensivos e ainda esta terça-feira o Benfica garantiu que vai avançar com uma providência cautelar para travar a interdição decretada."Consideramos totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão e estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo", explicou a SAD encarnada.Segundo oapurou, a Comissão de Instrutores da Liga quis arquivar o processo em dezembro, mas a Comissão de Disciplina vetou essa decisão pois o processo estava à beira da prescrição e deu prazo para a finalização do mesmo.