Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rafael Leão quer rescindir com o Lille

Ex-jogador do Sporting alega que não foi inscrito pelo Lille devido aos problemas financeiros que o clube francês atravessa.

13:42

Rafael Leão quer rescindir contrato com o Lille, clube pelo qual assinou no último mercado de transferências, e está já a tratar dos trâmites legais para o fazer.



Segundo fonte próxima do processo confirmou a Record, o ex-jogador do Sporting alega que não foi inscrito pelo Lille devido aos problemas financeiros que o clube francês atravessa.