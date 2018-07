Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto atropela mortalmente espectador no Rali de Viana

Prova ficou marcada por um outro despiste que deixou um dos ocupantes da viatura em estado grave.

18:40

Um piloto atropelou mortalmente um espectador durante o Rali de Viana que ocorria este sábado à tarde.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, a vítima mortal é um homem com cerca de 70 anos. O homem ainda foi assistido no local e transportado pela Cruz Vermelha para o Hospital de Viana do Castelo, no entanto não resistiu à gravidade dos ferimentos.



A prova ainda ficou marcada por um outro despiste que deixou um dos ocupantes da viatura com diversos ferimentos. O homem já se encontra a ser transportada para o hospital.