Raúl Silva punido com dois jogos por cotovelada a Acuña

Agressão aconteceu aos 81 minutos do encontro entre Sporting e Sporting de Braga.

Por Lusa | 19:34

O defesa Raúl Silva, do Sporting de Braga, foi esta terça-feira suspenso por três jogos, dois pela agressão a Acuña, do Sporting, e um pela acumulação de cinco cartões amarelos, anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



O Sporting apresentou queixa junto do órgão disciplinar devido à agressão de Raúl Silva aos 81 minutos do jogo Sporting-Sporting de Braga, disputado no domingo, da 22.ª jornada da I Liga, que passou despercebida quer ao árbitro, Jorge Sousa, quer ao videoárbitro (VAR).



Em consequência da queixa do Sporting foi instaurado ao jogador bracarense um auto de flagrante delito que determinou a punição deste com dois jogos de suspensão, a que se junta mais um decorrente da amostragem de o quinto cartão amarelo na prova.



O central brasileiro do Sporting de Braga irá assim falhar os próximos três jogos dos bracarenses, frente ao Portimonense e ao Rio Ave, da I Liga, e frente ao FC Porto, para a Taça de Portugal.



Na II Liga, Hugo Almeida, da Académica, e Irobiso, do Farense foram suspensos por três jogos cada um por se terem agredido mutuamente no encontro da 22.ª jornada, no domingo