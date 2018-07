Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid terá oferecido 310 milhões de euros por Neymar

Paris SG ainda não deu qualquer resposta.

21:57

A TVE adianta esta segunda-feira uma informação que pode ser uma verdadeira bomba no mercado de verão. Segundo o canal estatal espanhol, o Real Madrid terá apresentado uma proposta de 310 milhões de euros ao Paris SG pelo passe do brasileiro Neymar, num negócio para concretizar já neste verão.



De acordo com a mesma notícia, o Paris SG ainda não deu qualquer resposta à investida merengue, que a concretizar-se reforçaria o estatuto de jogador mais caro do Mundo por parte do brasileiro, que na época passada custou uns incríveis 222 milhões de euros.



Por agora Neymar está na Rússia, a disputar o Mundial 2018, prova na qual esta segunda-feira se destacou, com um golo e uma assistência na vitória sobre o México.