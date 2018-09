"Ressabiados por lhe terem descoberto a careca", diz Francisco J. Marques sobre Benfica

Hacker revelou os segredos do clube da Luz.

Francisco J. Marques afirmou esta sexta-feira que o Benfica é "catedrático no crime" em resposta ao tweet do Benfica que afirmou a propósito do caso do 'hacker' que a "célebre reunião do Altis foi a face visível do crime organizado"."O hacker, seja ele quem for, é que ajudou a destruir os esquemas do crime organizado. Agora choram todos os dias, já estão acusados de corrupção e ainda há tantas investigações em curso... Catedráticos no crime ressabiados por lhe terem descoberto a careca", considerou o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.Foi a terceira vez que Francisco J. Marques falou do assunto desde que a revista 'Sábado' revelou a identidade do 'hacker' que revelou os segredos do Benfica.Rui Pinto é um génio informático com menos de 30 anos, português e vive na Europa de Leste. É o homem identificado pela Polícia Judiciária como o maior suspeito de se ter apoderado dos segredos do Benfica, desencadeando o caso dos emails.