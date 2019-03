Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reviravolta do Sp. Braga frente ao Rio Ave chegou nos descontos

Bracarenses nunca deixaram de lutar pelos três pontos e foram recompensados.

Por Paulo Jorge Duarte | 06:00

O Sp. Braga mantém-se no comboio da frente graças a uma difícil vitória, este domingo, por 2-1 sobre o Rio Ave, em Vila do do Conde. A equipa de Abel Ferreira venceu com uma reviravolta consolidada nos descontos e em superioridade numérica.



A equipa de Abel Ferreira, que vinha de duas derrotas no campeonato, entrou lenta de processos, mais pragmática e manteve o ritmo de jogo em níveis baixos.



Foi preciso esperar um quarto de hora para assistir ao primeiro lance de perigo. Claudemir ganhou pela direita e rematou à figura de Leo Jardim.



O Rio Ave foi respondendo, muito ativo mas inconsequente, e apenas Jambor tentou, aos 30’, a sorte de longa distância. Até ao intervalo, o futebol sem brilho manteve-se por força da abordagem mais cerebral do Sp. Braga.



Na segunda parte, quatro minutos de pressão alta valeram a vantagem ao Rio Ave. Carlos Júnior - titular por lesão de Nelson Monte no aquecimento - ganhou posição, à entrada da área, e rematou para golo.



Jambor, aos 56 minutos, viu o segundo amarelo, numa infantilidade, e deixou a equipa em maus lençóis.



O Sp. Braga subiu as linhas e procurou o golo. Abel Ferreira lançou Paulinho e o bracarense empatou, aos 77’, na primeira vez que tocou na bola. Em sacrifício, o Rio Ave respondeu e Galeno cabeceou, aos 80’, a barra da baliza do Sp, Braga.



A equipa de Abel Ferreira insistiu e Wilson Eduardo rematou, já nos descontos, para o golo da vitória bracarense. O Rio Ave ‘morreu’ na praia num jogo em que lutou, em inferioridade numérica, até à exaustão, para evitar a terceira derrota consecutiva.



Abel enaltece trabalho da equipa

"No final viram o festejo de muito trabalho, de uma semana difícil", enalteceu Abel Ferreira após um triunfo sofrido que recoloca os bracarenses a sete pontos do líder Benfica e a cinco do FC Porto.