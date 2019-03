Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricciardi procura investidores para o Sporting no estrangeiro

Ex-candidato está reunido com investidores internacionais e pretende 200 milhões de euros.

Por Ricardo Tavares | 01:30

José Maria Ricciardi está no estrangeiro a discutir com investidores internacionais um novo projeto para revolucionar o Sporting, apurou o Correio da Manhã.



Ricciardi procura uma verba nunca inferior a 200 milhões de euros para levar a cargo não só uma "reestruturação financeira total", mas também proceder a uma "revolução desportiva" que permita ao Sporting chegar ao título e garantir a presença na Liga dos Campeões, revelou uma fonte próxima do banqueiro ao CM.



Além da solução dos problemas financeiros, Ricciardi pretende ainda, segundo a mesma fonte, "seis a oito reforços" para entrarem de caras no onze na nova temporada, sendo que Bruno Fernandes não será vendido, porque o objetivo é ser campeão e é imperial "manter os melhores no plantel".



O banqueiro, que foi o terceiro candidato mais votado nas últimas eleições, com 14,55 por cento, atrás de Frederico Varandas (42,32%) e João Benedito (36,84), já terá inclusive uma lista de três treinadores para o Sporting. O CM sabe que Leonardo Jardim, atualmente no Mónaco, é um deles.



José Maria Ricciardi irá explicar publicamente aos sócios qual é a "sua intenção e proposta" para o clube quando chegar a Portugal e vai pedir a queda da atual direção de Frederico Varandas, promovendo eleições.



No entanto, a mesma fonte referiu ao CM que, em caso de eleições, Ricciardi irá apresentar uma "lista totalmente diferente" daquela que foi a votos no último sufrágio.



Frederico Varandas foi eleito no dia 9 de setembro de 2018 para um mandato de 4 anos.



PORMENORES

Antidoping

A Autoridade Antidopagem de Portugal procedeu a controlos no final do jogo com o Portimonense. O CM apurou que no Sporting os sorteados foram Mathieu e o guardião Renan.



Bas Dost

Bas Dost mereceu ontem cuidados especiais no regresso ao trabalho após a vitória sobre o Portimonense (3-1). O avançado conversou com Keizer depois de ter sido substituído no jogo.



Alcochete

A fase instrutória do processo do ataque à Academia de Alcochete, que devia começar amanhã, foi adiada. Ficou sem efeito após um dos advogados ter pedido o afastamento do juiz Carlos Delca.