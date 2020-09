Rodolfo Reis na CMTV para integrar Programa 'Golos'

A CMTV tem um novo comentador desportivo. A partir do próximo domingo, Rodolfo Reis junta-se ao painel formado por Octávio Machado, José Calado e Sérgio Krithinas, que regularmente faz parte do programa ‘Golos’ que vai para o ar por volta das 22h00.













O convite feito pela CMTV, segundo conta, foi irrecusável. “Foi com todo o prazer que aceitei visto que é a CMTV que lidera o espetáculo do futebol na televisão.”



E se é verdade que em relação aos colegas de painel Rodolfo Reis ainda não privou pessoalmente com José Calado nem com Sérgio Krithinas, já em relação a Octávio Machado a amizade vem de longa data.



“Com ele fui campeão nacional no FC Porto ao final de 18 anos. Foi quando começou a revolução no clube”, diz o antigo capitão que sempre jogou de azul-e-branco desde os 11 anos até ao final da carreira.





Atento ao fenómeno do futebol, dentro e fora das quatro linhas, Rodolfo Reis mostra-se hoje especialmente preocupado com a atual situação que vive a modalidade por conta da pandemia que condenou os jogos à porta fechada.



“É terrível o que está a acontecer. Nunca ninguém imaginou uma coisa destas. O desporto está a sofrer bastante. Acho que o Governo e a DGS não estão a ser amigos do futebol. Esta é uma situação insustentável para os clubes”.



perfil



Rodolfo dos Reis Ferreira nasceu no Porto, a 29 de janeiro de 1954. As primeiras prendas que recebeu foram uma bola e umas chuteiras.



Começou a jogar aos 11 anos no FC Porto e chegou a sénior ainda com idade de júnior. Diz que foi José Maria Pedroto quem o colocou a jogar "à Porto". Foi campeão pela primeira vez em 77/78. Em meados dos anos 80 iniciou a carreira de treinador.