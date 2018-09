Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rogério Alves diz que Sporting tem de estar unido para ser vencedor

Advogado é o novo presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

O novo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Rogério Alves, afirmou este domingo que estava satisfeito com a vitória de Frederico Varandas nas eleições, referindo que o clube agora tem de estar "unido para ser vencedor".



"É uma reação de contentamento, alegria e de esperança, com muito sentido de responsabilidade. As eleições são um meio não são um fim, não se ganham eleições para se ganhar eleições, ganham-se eleições para trabalhar para o Sporting", afirmou, depois de serem conhecidos os resultados.



Rogério Alves defendeu que o Sporting unido será "imparável".



"Temos de trabalhar intensamente para o Sporting, para que o Sporting seja vencedor. Unidos seremos vencedores", salientou o novo presidente da Assembleia Geral do clube, que encabeçou a lista de Frederico Varandas para o órgão.



Frederico Varandas foi eleito o 43.º presidente do Sporting, nas eleições ocorridas no sábado, sucedendo a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo em 23 de junho, informou fonte do clube.



O médico, de 38 anos, foi eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, e desempenhado as mesmas funções no Vitória de Setúbal, entre 2007 e 2011, sendo ainda proprietário de uma clínica de recuperação física.



Frederico Varandas recebeu 42,32% dos votos (8.717 votantes), contra os 36,84% (9.735) alcançados por João Benedito, segundo candidato mais votado. José Maria Ricciardi teve 14,55% dos votos, superando as listas encabeçadas por José Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%). Foram ainda registados 2,2% de votos em branco e 0,31% nulos.



Com a eleição de Varandas, que foi o primeiro a assumir a candidatura à sucessão de Bruno de Carvalho, o advogado Rogério Alves assume a presidência da Mesa da Assembleia Geral do clube, enquanto o juiz conselheiro Joaquim Baltazar Pinto a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar.