Ronaldinho Gaúcho diz na Web Summit que Jorge Jesus é um "grandíssimo treinador"

Ronaldinho é um dos muitos brasileiros que está rendido com o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo. O Bola de Ouro em 2004 e 2005 esteve esta terça-feira na Web Summit, em Lisboa, e deixou elogios ao treinador português, em conferência de imprensa."Tive a felicidade de jogar no Flamengo. É um grande clube, que agora tem um grandíssimo treinador e, por isso, acredito que pode conquistar a Copa Libertadores", afirmou.Os elogios de Ronaldinho chegaram ainda à Liga, onde jogou o irmão, Roberto Assis, no Sporting (1996 e 1997) e no Estrela da Amadora (1999)."Sempre acompanhei o futebol português pelo facto de o meu irmão ter jogado em Portugal e porque sempre tive amigos a jogarem aqui. É um campeonato muito forte. Da Liga saíram grandíssimos jogadores que se estão a destacar em todos os lugares. É um futebol que a cada ano cresce e eu acredito que é uma das maiores forças do futebol mundial", afirmou.Outra figura do futebol que esteve presente na Web Summit foi o ex-internacional português Deco, que também elogiou Jorge Jesus: "Para mim, é a cereja no topo do bolo de todo o trabalho que o Flamengo tem feito".Sobre o FC Porto (onde jogou entre 1998 e 2004) disse: "é uma época com momentos bons e outros menos bons. Mas está na linha do que o FC Porto tem feito nas outras épocas".