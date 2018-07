Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo acredita que Neymar pode acabar com reinado de Cristiano e Messi

Brasileiro 'ultrapassa-os' caso tenha um bom desempenho no Mundial2018.

20:11

O antigo futebolista brasileiro Ronaldo considerou esta quarta-feira que o seu compatriota Neymar pode colocar um ponto final no 'reinado' de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, caso tenha um bom desempenho no Mundial2018, que decorre na Rússia.



"O Mundial é determinante para atribuição do prémio da FIFA. Em 2002, eu não joguei muito durante a temporada, mas fiz um excelente Mundial e consegui o prémio de melhor jogador FIFA", afirmou Ronaldo, o 'Fenómeno', numa apresentação do prémio The Best, em Moscovo.



Com o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi - os dois jogadores que têm conquistado o prémio nos últimos anos - já afastados do Mundial, o 'Fenómeno' elege Neymar como o principal candidato.



"Neymar tem melhorado muito ao longo do Mundial, tem aparecido em momentos decisivos, se o Brasil vencer o Mundial, ele acabará com o reinado de Messi e Ronaldo", disse, reconhecendo que tanto o português como o argentino fizeram uma excelente época.



O antigo internacional alemão Lothar Matthaeus, que em 1991 venceu a primeira edição do prémio, considerou que Neymar, que alinha nos franceses do Paris Saint-Germain, só poderá vencer o galardão quando conquistar títulos com a sua seleção.



"É fácil vencer o título em França", disse o antigo futebolista germânico, acrescentando: "Para mim, esta época, Neymar ainda não mostrou que é o melhor".



Matthaeus considerou que há outros candidatos ao prémio, como o francês Kylian Mbappé, o inglês Harry Kane e o croata Luka Modric.



Desde 2008 que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi monopolizam o prémio de melhor jogador FIFA, que entre 2010 e 2015 foi atribuído em conjunto com a revista France Football.