Ronaldo considerado um dos jogadores mais sexy do Mundial

Por Miguel Azevedo | 01:30

Ele é o melhor do Mundo dentro do campo e fora dele continua a ganhar títulos. Cristiano Ronaldo foi considerado um dos jogadores mais sexy do Campeonato do Mundo da Rússia numa seleção de 23 feita pelo site da ‘Paris Match’ e que inclui ainda o guarda-redes da equipa das quinas, Rui Patrício.Os dois portugueses figuram ao lado de nomes como Edinson Cavani (Uruguai), Kevin Trapp (Alemanha), Neymar (Brasil), Olivier Giroud e Antoine Griezmann (França), Marco Asensio (Espanha) ou Amir (Irão).Estas distinções não são, no entanto, uma surpresa para Cristiano Ronaldo, ele que no último campeonato do Mundo, em 2014, já tinha considerado mesmo o mais bonito da competição.Em 2011, por exemplo, o avançado português também já tinha vencido o título de jogador mais bonito da Liga espanhola.Enquanto Cristiano Ronaldo treina na Rússia, Georgina Rodríguez vai dançado para manter a forma. "Alimentando a alma com a dança", escreveu num vídeo ‘supervisionado’ por Cristianinho.