Seleção Nacional já está a caminho de Sochi

Equipa das quinas ruma ao primeiro palco do Mundial2018.

08:40

A Seleção Nacional partiu de Kratovo esta quinta-feira, pelas 8h15, rumo a Sochi, palco do primeiro jogo da equipa das quinas no Mundial'2018 (amanhã, frente a Espanha, às 19 horas). Serão 2h10 de viagem. Trata-se da primeira de várias deslocações dos campeões europeus que, só na fase de grupos, vão fazer quase quatro mil quilómetros pelos céus.Até Sochi são 1.622 quilómetros, pelo que é preciso duplicar esse valor com o regresso ao quartel-general. Só aí já são 3.244 quilómetros de viagem, o suficiente para causar algum desgaste, ainda para mais numa competição desta magnitude.Ainda assim, o calendário acabou por ser simpático com Portugal, uma vez que a segunda jornada, com Marrocos, não obriga a andar de avião.Com o duelo marcado para o Estádio Luzhniki, em Moscovo, a Seleção Nacional deverá viajar de autocarro no dia antes do encontro, de forma a evitar o trânsito caótico da capital russa.