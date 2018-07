Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo promete na China fazer os italianos felizes

Ronaldo falha confronto com Benfica para a International Champions Cup e estreia-se em jogo a 12 de agosto.

Por Raul Teixeira | 02:45

Cristiano Ronaldo esteve na China, numa digressão (‘CR7 Tour’) promovida por um dos seus patrocinadores, mas de olhos postos na próxima época. Depois de ter assinado um contrato de quatro anos com a Juventus, o craque voltou a demonstrar entusiasmo no novo desafio. "Estou muito feliz porque é um dos maiores clubes de toda a História. É muito bom para mim ter a oportunidade de lá jogar." disse este sábado o internacional português à imprensa chinesa.



O avançado de 33 anos junta- -se ao restante plantel no próximo dia 30 de julho e tem estreia marcada com a camisola ‘bianconera’ num jogo de preparação com a equipa B, a 12 de agosto.



"Espero começar bem, alcançar marcos importantes na carreira e fazer os adeptos italianos felizes. Esse é o meu verdadeiro objetivo" admitiu Ronaldo, depois de na apresentação em Turim, na passada segunda-feira, ter garantido que ia lutar pela Liga dos Campeões, título que a Juve não vence há 22 anos.



O técnico italiano Massimiliano Allegri não vai contar com Cristiano Ronaldo na digressão da Juventus aos Estados Unidos, falhando a presença no International Champions Cup, na qual a ‘Vecchia Signora’ tem encontro marcado com o Bayern Munique (26/07), Benfica (28/07) e o antigo clube do craque, o Real Madrid (04/08). A Liga italiana arranca no dia 18 de agosto.