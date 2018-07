Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipa de luxo para Cristiano Ronaldo na Juventus

Italianos tentam a contratação de Godín e Pogba com o objetivo de formar uma superequipa.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:43

A Juventus está a preparar mais duas contratações milionárias para formar uma superequipa em torno de Cristiano Ronaldo.



Com a conquista da Liga dos Campeões em mente - que já foge desde 1996 - o presidente Andrea Agnelli tem como objetivo garantir Diego Godín, defesa do At. Madrid, e fazer regressar Paul Pogba, médio que está ao serviço do Man. United. Duas transferências que podem ascender aos 200 milhões de euros.



O clube de Turim já conta com quatro caras novas no plantel, além de CR7 (custou 117 milhões). O lateral Cancelo deixou o Valência, o médio Emre Can chega do Liverpool, o guarda-redes Perin do Génova e o defesa Caldara foi contratado à Atalanta. Mas a Juve promete não ficar por aqui.



Reforçar a defesa e o meio-campo é obrigatório. O ataque fica entregue a Dybala e Ronaldo. Com a chegada do avançado ex-Real Madrid, o argentino Higuaín é para ser vendido. Os responsáveis da Juventus querem que o português se sinta confiante com os companheiros que o rodeiam e procuram construir uma equipa de estrelas à volta de CR7.



O impacto do jogador na ‘Vecchia Signora’ vai além das milhares de camisolas vendidas. Alex Sandro queria deixar o clube, mas com Ronaldo no plantel, o lateral ex-FC Porto mudou de ideias e não quer perder a oportunidade de jogar ao lado do craque luso.



Zidane pode regressar a Turim

Zidane, ex-treinador do Real Madrid, pode regressar à Juventus e reencontrar Ronaldo, na condição de assessor da direção técnica, a partir de outubro.



A informação é avançada pelo portal espanhol Libertad Digital, que cita fontes próximas à família Agnelli, proprietária da Juventus e da Fiat. O francês, que não está a exercer funções em nenhum clube, treinou Ronaldo entre 2015 e 2018.