Plástico recolhido no oceano veste Ronaldo na Juventus

Já foram vendidas mais de 600 mil camisolas do craque.

19:08

A Juventus divulgou esta quarta-feira o terceiro equipamento para o primeiro ano de Ronaldo no clube italiano, feito com recurso a plástico recolhido do oceano e reciclado.











A iniciativa do clube resulta de uma parceria entre a marca que equipa o clube e o movimento ecológico Parley for the Oceans. Esta consiste em reciclar garrafas de plástico, recolhidas no Índico, para dar origem às camisolas dos atletas. A ação já foi feita anteriormente por várias equipas europeias.

Sabe-se ainda que a entrada do craque português já rendeu 600 vendas à Juventus. O clube investiu 112 milhões para conseguir levar CR7 para território italiano mas só nas camisolas já arrecadou 86 milhões, apesar de receber apenas 18% dessa quantia - o que corresponde a 15,5 milhões de euros -, dado que a maior parte, 82%, destina-se à Adidas.



A camisola de Ronaldo ultrapassa uma centena de euros por exemplar.