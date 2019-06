Rosier está quase certo em Alvalade

Valentin Rosier, lateral-direito de 22 anos que pertence aos franceses do Dijon, está muito perto de rumar ao Sporting. O internacional sub-21 francês é o pretendido por Marcel Keizer para reforçar a defesa leonina na próxima época.Segundo apurou o, o clube francês exige cinco milhões de euros pelo passe de Valentin Rosier, que deverá assinar um acordo para as próximas cinco temporadas com os leões.Stafan Canard, empresário do jogador francês, já confirmou que a possibilidade de o atleta rumar a Alvalade depende da permanência, ou não, do Dijon no principal escalão gaulês de futebol."É possível que o Valentin Rosier seja jogador do Sporting. De momento, as negociações não avançam porque o Dijon, clube do jogador, vai jogar a última partida do play-off para a manutenção no próximo domingo [amanhã]. Portanto, até ao início da próxima semana as negociações não irão avançar", revelou o representante.Se a transferência avançar, um dos candidatos à saída do plantel leonino será Bruno Gaspar. Desde a chegada ao Sporting que o lateral português não conseguiu assumir a titularidade, entregue ao macedónio Stefan Ristovski.A saída é, assim, o cenário mais provável para o jogador contratado, no início da última época, à Fiorentina.O AEK, clube grego, está interessado na contratação de Francisco Geraldes, médio do Sporting. O emblema grego é treinado por Miguel Cardoso, que trabalhou com o Geraldes no Rio Ave.De resto, foi o técnico que propôs a abordagem aos leões no sentido de libertar o jogador de 24 anos, que tem contrato com os leões até 2021 e mostra abertura para sair de Alvalade.