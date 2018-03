Roupeiro da equipa de Ricardinho morre durante jogo

ÚLTIMA HORA | Recordamos que el partido entre @SegoviaFutsal y #MovistarInter ha sido suspendido por un problema de salud con uno de los integrantes de nuestro cuerpo técnico. El encuentro iba por el minuto 15 con resultado de 2-3. #LNFS — Movistar Inter F.S. (@InterMovistar) 3 de março de 2018

Um elemento da equipa técnica do Inter Movistar, na qual alinha o português Ricardinho, morreu este sábado durante o jogo com o Naturpellet Segovia, da liga espanhola de futsal.Elementos da equipa técnica da formação campeã espanhola e europeia confirmaram aos jornalistas que a vítima é o técnico de equipamentos Cecilio Rodriguez, de 62 anos.A cerca de cinco minutos do final da primeira parte, o homem caiu na zona da área técnica da equipa, tendo o árbitro interrompido o jogo de imediato.Os serviços de emergência médica chegaram ao local pouco depois, numa altura em que os massagistas e médicos das equipas tentavam reanimar o homem com um desfibrilador.Perante a gravidade do caso, o encontro foi suspenso e o pavilhão, no qual se encontravam cerca de 2.500 pessoas, entre as quais a mulher da vítima, foi evacuado.