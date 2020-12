Rúben Amorim quer manter a máquina do Sporting a funcionar em pleno. Mas para o jogo com o Mafra, na próxima terça-feira, às 20h15, em Alvalade, a contar para a Taça da Liga, tudo indica, irá recorrer a algumas peças novas.









À semelhança do que aconteceu, por exemplo, ante o Sacavanense (Campeonato de Portugal), jogo da ronda anterior da Taça de Portugal ganho (7-1) pelos leões, o treinador do comandante do campeonato irá promover algumas mexidas na equipa que defrontará o conjunto da região saloia. Para lá de fazer descansar algumas pedras habituais no onze, Rúben Amorim procurará motivar ainda mais e dar competição a jogadores menos utilizados durante a temporada, assegurando-se, assim, de que poderão oferecer -lhe respostas positivas se tiverem de ser chamados a atuar na Liga, a competição mais importante para os leões.

As mudanças na formação leonina deverão começar logo pelo posto específico de guarda-redes. Adán cederá o lugar a Max, que era o titular da baliza antes do espanhol chegar a Alvalade, proveniente do Atlético de Madrid. O jovem guardião esteve entre os postes no confronto do Sporting com o Sacavanense.





Frente à equipa da II Liga, orientada por Filipe Cândido, curiosamente formado nos leões, Amorim deverá dar, por exemplo, a oportunidade aos jovens Daniel Bragança (médio, 21 anos), Gonçalo Inácio (defesa, 19 anos) e Pedro Marques (avançado, 22 anos).