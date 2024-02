Rúben Amorim pode respirar fundo. Com o fecho do mercado em Inglaterra, esta quinta-feira à noite, ficou com a certeza de que vai manter os diamantes que eram cobiçados pelo mercado, com destaque para Gyokeres, Gonçalo Inácio e Marcus Edwards.



O Sporting está na liderança da Liga (tem mais um ponto do que o Benfica) e tinha vários jogadores referenciados por clubes ingleses que ameaçavam pagar as respetivas cláusulas de rescisão.









