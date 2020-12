Rúben Amorim suspenso por 15 dias e multado após expulsão em Famalicão

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, foi suspenso por 15 dias e multado em 6.375 euros na sequência da expulsão em Famalicão, em jogo da I Liga portuguesa, anunciou hoje o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com o mapa de castigos emitido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o técnico 'leonino' foi punido por "lesão da honra e da reputação" do árbitro Luís Godinho, que o expulsou perto do final da partida de sábado (2-2), logo depois de invalidar o golo a Sebástian Coates, por indicação do videoárbitro (VAR), Artur Soares Dias.

"Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva. Contestou a minha decisão, gritando 'Vão para o c..., roubalheira do c..., isto é uma vergonha, estão a roubar-nos dois pontos'", refere o relatório de Luís Godinho, que motivou o castigo aplicado pelo CD a Rúben Amorim.