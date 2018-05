Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Dias é o estreante 33 de Fernando Santos

Central do Benfica sucede na lista ao lateral esquerdo Mário Rui.

19:19

O central benfiquista Rúben Dias tornou-se esta segunda-feira, face à Tunísia, em Braga, o 33.º jogador a fazer a estreia pela seleção portuguesa de futebol desde que Fernando Santos assumiu o cargo de selecionador, em setembro de 2014.



Rúben Dias, que completou 21 anos a 14 de maio, sucede na lista ao lateral esquerdo Mário Rui, que cumpriu o primeiro encontro pela formação das 'quinas' no particular anterior, a 26 de março, com a Holanda (0-3), em Genebra, na Suíça.



Dos 33 estreantes de Fernando Santos, 14 (Cédric, João Mário, Raphaël Guerreiro, Adrien Silva, José Fonte, Anthony Lopes, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Ricardo Pereira, André Silva, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Mário Rui e Rúben Dias) estão entre os 23 convocados para o Mundial de 2018.



A 'coleção' de estreante começou a ser feita logo no primeiro encontro de Fernando Santos, a 11 de outubro de 2014, num particular com a França, em que o então novo selecionador luso fez alinhar Cédric e João Mário.



Ainda no ano de 2014, também Raphaël Guerreiro, Adrien Silva, José Fonte e Tiago Gomes foram 'promovidos' a internacionais 'AA'.



A lista teve, depois, um aumento substancial com o particular com Cabo Verde, em 2015, com Fernando Santos a fazer alinhar pela primeira vez Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra e Danilo.



Seguiram-se, ainda no mesmo ano, Daniel Carriço, Nélson Semedo, Gonçalo Guedes, Lucas João, Ricardo Pereira e Rúben Neves.



Em 2016, ano em que Portugal conquistou o histórico Europeu, foi a vez do 'miúdo' Renato Sanches, André Silva, João Cancelo e Gelson Martins.



No ano passado, tornara-se internacionais 'AA' Marafona, perante a Suécia, Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié e Kévin Rodrigues, face à Arábia Saudita, e Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira e Rony Lopes, frente aos Estados Unidos.



Seguiu-se, já em 2018, Mário Rui, face à Holanda, sendo agora a vez de Rúben Dias, que será, provavelmente, o último nos próximos tempos, pois, entre os 23 eleitos lusos para o Mundial2018, não há mais nenhum estreante.



A fase final do Mundial de futebol de 2018 realiza-se de 14 de junho a 15 de julho, com Portugal integrado no Grupo B, juntamente com Espanha, Marrocos e Irão.