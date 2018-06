Rúben Ribeiro acredita que "as coisas vão resolver-se brevemente" no Sporting

Jogador confia nas pessoas que estão a tratar do seu futuro.

18:55

Rúben Ribeiro, um dos nove jogadores que rescindiram contrato com o Sporting invocando justa causa, disse esta quarta-feira "estar muito tranquilo" sobre a sua carreira.

"Em relação ao futuro, as pessoas adequadas estão em cima de tudo. Estou muito tranquilo em relação à minha carreira. Estou com as melhores pessoas e elas vão resolver o meu futuro", referiu o jogador à SIC.

Para já sem clube, Rúben Ribeiro não quis alongar-se muito mais acerca da rescisão com os leões, mas explicou que espera um desfecho a curto prazo: "Não estou preparado nem quero falar sobre essa situação. As coisas vão resolver-se brevemente, se Deus quiser".