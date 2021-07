Rúben Vinagre a caminho do Algarve para cumprir estágio no Sporting

Rúben Vinagre já não foge ao Sporting. O lateral-esquerdo deve ser anunciado em breve como reforço dos leões, a tempo de integrar o estágio que a equipa vai realizar no Algarve e que começa no próximo domingo (dura até dia 21).









O jogador chega emprestado pelos ingleses do Wolverhampton ficando o Sporting com uma opção de compra no valor de 10 milhões de euros. Vinagre é visto pelos responsáveis leoninos como o substituto ideal do internacional português Nuno Mendes, que poderá estar de saída para o futebol inglês.

O defesa-esquerdo, atualmente com 22 anos, muda-se para Alvalade depois de ter relançado a carreira no Famalicão, clube no qual cumpriu 20 jogos em meia temporada. Regressa assim a um clube no qual fez parte da formação.