Rui Costa celebra com emoção título de Pedro Pichardo

O presidente do Benfica, Rui Costa, disse este domingo ser com emoção que celebra o título mundial do triplo salto com Pedro Pichardo, atleta que encontrou em Portugal e no Benfica a "estabilidade" para elevar um "notável potencial".

"É com particular emoção que celebro contigo este título mundial. Parabéns, Pedro Pablo Pichardo. Estamos orgulhosos de mais este grande feito, menos de um ano após o ouro olímpico conquistado em Tóquio, igualmente com irrepreensível mérito e talento", assinalou o responsável máximo do Benfica, clube de Pichardo.

Rui Costa acrescentou que a conquista é mais um momento marcante do atletismo mundial por parte de um atleta que "reencontrou em Portugal e no Sport Lisboa e Benfica a estabilidade e as condições ideais para elevar o seu notável potencial".

No sábado, Pedro Pichardo conquistou em Eugene, nos Estados Unidos, o título de campeão do mundo do triplo salto, com 17,95 metros, na sua primeira tentativa, superando Hugues Fabrice Zango (17,55), do Burkina Faso, e o chinês Yaming Zhu (17,31).

O atleta do Benfica, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 05 de agosto de 2021, tornou-se o sétimo português a conquistar um título mundial no atletismo, depois de Fernanda Ribeiro, Manuela Machado, Carla Sacramento, Inês Henriques, Rosa Mota e Nelson Évora.