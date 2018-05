Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Patrício crucificado no fiasco de Jesus

Leões deixaram escapar a oportunidade de lutar pelo acesso à Champions e ficaram remetidos à Liga Europa.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Um verdadeiro pesadelo. O Sporting perdeu o jogo, os milhões da Champions e até alguma honra, num dia em que tudo correu mal aos homens de Jorge Jesus. O cenário já estava muito complicado quando Rui Patrício o tornou ainda mais negro: um frango inexplicável do guardião campeão europeu acabou com uma réstia de esperança verde.





Esta é mesmo uma história que tem de ser contada pelo final, completamente infeliz para os leões, remetidos pelo Marítimo ao terceiro lugar e a um pobre acesso à Liga Europa. Um fiasco para Jorge Jesus e a frustração foi evidente, quer no banco - todos sentados e cabisbaixos -, e principalmente quando Patrício deu meia-volta ao perceber os enormes protestos e assobios, que se estenderiam até depois da partida.



Um momento complicado não só para o número 1, mas para todo o grupo, que terá de se erguer desta queda para o Jamor.



Voltando ao jogo. Desde o primeiro minuto que se percebeu que o Sporting teria uma missão espinhosa. O jogo interior e as incursões de Bruno Fernandes não resultavam e os cruzamentos dos laterais saíam desastrosos. Um combativo Marítimo acabou por aproveitar uma falta sem justificação de Coentrão e Joel atirou de cabeça para o primeiro golo. Golpe no estômago logo resolvido por Bas Dost, empatando, no lance seguinte, pleno de oportunidade.



Oportunidades que foram demasiado escassas para os leões, apesar das entradas de Montero e Doumbia. Quando tudo estava mal, ficou ainda pior: um remate fraco de Ghazaryan passou pelas mãos de Patrício, num lance pouco admissível e metafórico para um leão que deixou tudo escapar pelos dedos.



Patrício vira costas a adeptos

Logo após o apito final, Rui Patrício seguiu diretamente para a zona do estádio onde estavam os adeptos do Sporting, mas foi o primeiro a virar-lhes as costas, seguindo para o balneário, triste pela reação dos sportinguistas.



Pelo mesmo caminho do guardião, que foi infeliz no segundo golo, seguiu Gelson Martins. Já Acuña não escondeu a frustração pelos assobios e insurgiu-se contra os adeptos. A revolta fez sentir-se até à saída da equipa do estádio.



"Equipa ficou muito abalada com a derrota"

"A equipa ficou abalada, sentiu muito esta derrota, também pela forma como os adeptos mostraram a insatisfação. É normal que eles se sintam assim", disse Jorge Jesus, que no final do jogo não escondeu a desilusão pelo facto de a equipa ter falhado o objetivo.



"Quando partes em vantagem para o jogo e não ganhas, sentes-te chateado e desmoralizado", assumiu o treinador que quer esquecer rapidamente a derrota e focar-se na final da Taça de Portugal, no domingo, com o D. Aves: "Tenho de recuperar esta equipa e pensar na final."



O treinador dos leões lamenta que a equipa não tenha feito o suficiente para inverter o resultado e acusa o Marítimo de antijogo: "Começou na primeira parte e continuou na segunda."



Confusão no estádio e no aeroporto

Os jogadores do Sporting viveram momentos complicados após o apito final do árbitro Jorge Sousa. Os insultos e assobios vindos das bancadas estenderam-se às imediações do estádio do Marítimo e junto ao autocarro dos leões, após a derrota que deixa a equipa fora da Champions na próxima temporada.



O episódio mais grave surgiu já no aeroporto da Madeira, quando os jogadores se preparavam para embarcar rumo a Lisboa. Depois de uma fase inicial mais calma com os atletas a tirarem fotos com os simpatizantes do clube, um grupo de adeptos liderado por Fernando Mendes, antigo chefe da claque Juventude Leonina, interpelou os jogadores.



O técnico Jorge Jesus tentou apaziguar o grupo, que acabou por dirigir palavras fortes a William Carvalho, em primeira instância. Depois de nova troca de palavras, Fernando Mendes ‘cresceu’ na direção do argentino Battaglia.



A polícia rapidamente interveio e sanou a escaramuça entre os adeptos e os jogadores do Sporting.



Sporting pode entrar direto na liga Europa

Apesar de ficar em 3.º lugar (3.ª pré-eliminatória da Liga Europa), o Sporting pode entrar direto na fase de grupos da prova se vencer a Taça.



ANÁLISE

Há pérolas na Madeira

Um Marítimo combativo conseguiu anular os leões e há jogadores que merecem particular destaque. Correa, Ghazaryan e Joel mostraram o valor de uma equipa bem montada.



Escapou tudo pelos dedos

O frango de Patrício é a ilustração de um Sporting de Jesus que deixou tudo escapar por entre os dedos. Talvez Rui não mereça esta última imagem, mas o erro foi grave.



Sem lances complicados

Não houve lances de grande dificuldade para analisar, apenas algumas falhas em faltas no meio-campo. As paragens para assistências a maritimistas podiam justificar mais do que 5 minutos de desconto.