Sá Pinto vai ganhar 20 mil euros por mês como treinador do Sp. Braga

Ricardo Sá Pinto, antigo jogador e treinador do Sporting, assinou esta quarta-feira contrato com o Sp. Braga para as próximas duas temporadas, segundo comunicou o clube à CMVM, ficando com um vencimento de 200 mil euros líquidos por ano.Sá Pinto, de 46 anos, vai assim substituir Abel Ferreira no comando dos arsenalistas, técnico que foi para os gregos do PAOK. O treinador português vai ser acompanhado pelos adjuntos Rui Mota, Guilherme Gomes e Carlos Campos, mantendo-se Vital como o treinador de guarda-redes.O antigo internacional português, que jogou no Salgueiros, Sporting, Real Sociedad e Standard Liège, treinou na época passada os polacos do Legia Varsóvia, mas saiu em abril.O técnico começou a carreira no Sporting, em 2011/12, substituindo então Domingos Paciência, depois de, na época anterior, ter sido o técnico dos juniores dos leões.Ainda iniciou a época 2012/13 em Alvalade, mas deixou o clube no início de outubro, tendo ingressado a seguir no Estrela Vermelha (Sérvia).Em 2013/14 e 2014/15, esteve no campeonato grego, primeiro no OFI e depois no Atromitos, clube a que voltaria em 2016/17, depois de passagens por Belenenses e El Fateh, da Arábia Saudita. Também orientou os belgas do Standard Liège, clube onde terminou a carreira de jogador.Dyego Sousa está a caminho da China. O avançado, de 29 anos, deve ser cedido ao Shenzhen, que avançou com uma proposta próxima dos 15 milhões de euros, que deve ser aceite por António Salvador.O presidente do Sp. Braga já tinha admitido a saída do internacional português, apontando o estrangeiro como a mais forte possibilidade.Salvador lembrou que a equipa já tem um número vasto de jogadores que ocupam a posição do luso-brasileiro, casos de Paulinho, Hassan, Wilson e Trincão.