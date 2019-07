Sá Pinto é o novo treinador do Sporting de Braga

Ricardo Sá Pinto, de 46 anos, foi oficialmente anunciado como treinador do Sp. Braga, em comunicado enviado à CMVM. Tal como o nosso jornal já havia noticiado, o acordo é válido por duas temporadas.O ex-técnico do Legia Varsóvia sucede, assim, a Abel Ferreira no comando técnico dos arsenalistas.Em atualização