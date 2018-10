SAD do Sporting paga empréstimo obrigacionista no dia 26

Acionista de referência tem a certeza de que os 30 milhões serão reembolsados.

Por Miguel Alexandre Ganhão e Hugo Real | 01:44

A SAD do Sporting vai reembolsar o empréstimo de 30 milhões de euros que vence a 26 de novembro. Segundo apurou o CM junto da Holdimo, que tem 29,85% do capital da SAD, não existirá incumprimento. "O empréstimo será pago no dia 26 com reembolso do capital e juros", adiantou fonte da Holdimo. A mesma garantia foi dada por fonte dos leões antes da Assembleia Geral (AG) desta sexta-feira

O empréstimo, que venceu a 25 de maio e cujo pagamento foi adiado para 26 de novembro por maioria dos credores reunidos em Assembleia Geral, prevê o reembolso de 30 milhões acrescidos dos juros correspondentes a seis meses. Como a emissão foi contratada com uma taxa de juros de 6,25% ao ano, a SAD terá que desembolsar mais 937 mil euros de juros para compensar os quatro mil obrigacionistas que aceitaram adiar o pagamento do seu investimento.

Entretanto, a SAD informou ao final da noite que está a "proceder à estruturação e montagem de um novo empréstimo obrigacionista" de 30 milhões, que poderá ser aumentado, "por opção da Sporting SAD".

A AG desta sexta-feira da sociedade teve como objetivo eleger a nova administração que exercerá funções de 2018 a 2020.



PORMENORES

Ativo sobe e passivo cai

No fim de setembro, o passivo da SAD caiu para 281,2 milhões (menos 1,3 milhões do que em junho). Já o ativo subiu 12,6 milhões para 281,8 milhões.



Varandas ao ataque

"Casos do Benfica - os mails, o E-Toupeira -, tudo isso são uma vergonha para o futebol português", disse Frederico Varandas ao ‘Expresso’.



CMVM aguarda informações

O CM sabe que a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários não recebeu nenhuma informação sobre um possível adiamento do reembolso do empréstimo obrigacionista. O regulador só aprovará o novo prospeto se estiver discriminado o impacto financeiro das rescisões dos jogadores.



SAD lucra 16 milhões

A Sporting SAD fechou o primeiro trimestre da época 2018/19 com um lucro de 16,1 milhões (uma quebra de 8,7 milhões face ao período homólogo). Para o resultado positivo foram fundamentais as vendas de William Carvalho (por 16 milhões de euros) e Cristiano Piccini (8 milhões).