SAD proibida de ser ‘Belenenses’

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou que a SAD do Belenenses não pode utilizar as marcas do clube "nominativa ou figurativa" nas competições em que vai participar (Liga, Liga Revelação, Taça da Liga e Taça de Portugal), revelou esta quinta-feira o clube do Restelo.Em comunicado, o clube sublinhou que a empresa Codecity, dona da SAD, liderada por Rui Pedro Soares, tem de deixar de utilizar a designação ‘Belenenses’ e que poderá recorrer ao "nome ‘B’, marca (...) que de resto registou"."Belenenses há só um. Completa em setembro 100 anos e joga no Estádio do Restelo. Tem milhares de atletas em várias modalidades e escalões. No futebol senior esta temporada subiu à 2ª divisão da AF Lisboa e está a fazer o seu caminho para regressar ao lugar a que pertence, no topo da pirâmide do futebol em Portugal", frisa o comunicado emitido pelo clube presidido por Patrick Morais de Carvalho."A utilização indevida da nossa marca sem a autorização expressa do clube poderá e deverá ser alvo do devido pedido de indemnização", pode ler-se ainda.O clube do Restelo informou também que já informou a Liga - em carta, com conhecimento à Federação Portuguesa Futebol - que está proibida de usar o nome ‘Belenenses’.tentou obter uma reação de Rui Pedro Soares, mas tal não foi possível, pois não atendeu o telemóvel."Os primeiros treinos da equipa principal serão no Jamor, sendo que os reforços chegarão nos próximos dias para iniciar os trabalhos durante a próxima semana", afirmou José Luís, diretor geral do Belenenses SAD.A equipa jurídica da Liga já está a analisar a carta que lhe foi remetida pelo Belenenses clube, soube o CM junto de fonte do organismo liderado por Pedro Proença.O Belenenses vai defrontar o Farense (II Liga),a 21 de julho, em jogo de apresentação aos sócios do emblema algarvio, no Troféu Cidade de Faro.