A dimensão do Sporting CP é gigantesca, não só em Portugal, mas também na Europa. É um salto muito grande na minha carreira. Estou a realizar um dos meus principais sonhos, que era o de chegar a um gigante europeu.” Foi desta forma que Bruno Tabata se apresentou como o novo reforço do Sporting.









O avançado contratado ao Portimonense tornou-se no oitavo reforço dos leões nesta temporada, depois dos guarda-redes Adán (Atl. Madrid) e André Paulo (Real SC); dos defesas Feddal (Betis), Antunes (Getafe) e Porro (Man. City); do médio Pedro Gonçalves (Famalicão); e do avançado Nuno Santos (Rio Ave).

Tabata reconhece que Wendel teve um papel importante na sua decisão. “É um amigo. Sempre que nos encontrámos na seleção brasileira (sub-23) ficámos no mesmo quarto. Vai-me ajudar muito na adaptação e acredito que vá ser uma mais-valia para mim aqui no clube”, explicou. Garante que joga “onde o míster quiser” e revela que é opção para as “alas e centro do ataque”.





Os leões vão pagar cinco milhões de euros por 50 por cento do passe do brasileiro de 23 anos. O contrato tem a duração de cinco temporadas e a cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros.

Rúben Amorim recuperou da Covid-19 e esta terça-feira já orientou o treino com vista à receção ao LASK (play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, amanhã). O técnico cumpriu a quarentena e estreia-se no banco, após falhar os jogos com o Aberdeen (1-0) e o P. Ferreira (2-0).





Rúben amorim já deu o treino



O guarda-redes Maximiano já integrou os treinos do Sporting, tal como Gonçalo Inácio e Rodrigo Fernandes, jogadores que estiveram infetados com Covid-19. Os leões ainda têm Renan, Pedro Gonçalves e Borja a cumprir a quarentena. Falham o jogo com o LASK.





Trio ‘reforça’ após a covid-19



Bruno Tabata



Bruno Tabata nasceu em Ipatinga (Brasil) e tem 23 anos. Tem 1,75 m e pesa 72 kg.





Camisola 7 ‘maldita’



Tabata vai usar camisola 7, associada no clube a lesões e flops. Sá Pinto, Iordanov, Leandro, Delfim, Niculae, Izmailov, Bojinov, Jeffrén, Rúben Ribeiro, Campbell, Shikabala e Camacho usaram o número 7.