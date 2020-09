Jovane Cabral saiu com queixas na perna direita durante o jogo com o Paços de Ferreira, no passado domingo (vitória por 2-0), e vai hoje realizar exames complementares para determinar se pode ser utilizado no embate de quinta-feira, com o LASK Linz, referente ao play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.









A lesão do avançado, de 22 anos, está a alarmar Rúben Amorim. Jovane Cabral tem sido uma peça fulcral no esquema ofensivo dos leões, nos jogos realizados até agora. Terminou a época passada em alta e manteve o nível no arranque desta. Traz velocidade, criatividade, qualidade e golo ao ataque. Frente ao Paços de Ferreira apontou o primeiro golo, na marcação de um penálti.

Rúben Amorim privilegia uma frente de ataque móvel de três elementos e poderá ter de colocar Sporar no centro, caso se confirme a lesão de Jovane. Certo é que existe uma preocupação grande em Alvalade. O jogo com os austríacos do LASK Linz é apenas a uma mão, pelo que não há margem para erro.





Esta segunda-feira, a ausência do avançado foi notada no primeiro treino de preparação do jogo europeu. Nesta sessão, os titulares na vitória em Paços de Ferreira fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes subiram ao relvado, estando agendado novo treino na Academia em Alcochete, esta terça-feira, a partir das 10h00.

Tabata apresentado hoje

O Sporting vai apresentar hoje Bruno Tabata como oitavo reforço da equipa para a nova temporada.





O avançado brasileiro, de 23 anos, troca o Portimonense pelo Sporting a troco de cinco milhões de euros por 50 por cento do passe.





Os leões contrataram esta época o guarda-redes Adán (Atl. Madrid) e André Paulo (Real SC); os defesas Feddal (Bétis), Antunes (Getafe) e Porro (Manchester City); o médio Pedro Gonçalves (Famalicão); e o avançado Nuno Santos (Rio Ave).