Pote de ouro dá esperança ao Leão, que bate o Belenenses SAD por 3-1

O Sporting encerrou este domingo o estágio da pré-época no Algarve com um triunfo, por 3-1, sobre o Belenenses SAD naquela que foi a melhor exibição da equipa.









Os leões entraram em campo com dois reforços, o guarda-redes Adán e o extremo Pedro Gonçalves, mais conhecido como Pote. E nem se notou as ausências dos titularíssimos Coates, Wendel ou Sporar. A equipa revelou uma dinâmica interessante. Rápida a pressionar a saída de bola do Belenenses SAD e uma boa circulação. Notou-se que as ideias de Rúben Amorim estão a ser assimiladas pelo plantel.

A jogar bem e confortável com a bola nos pés, nem tremeram com a bola no poste, rematada por Robinho (4’). Chegaram ao golo com naturalidade, através de Pote (14’), ele que já tinha sido decisivo na reviravolta do jogo com o Portimonense (2-1). Os leões praticavam o seu melhor futebol desta pré-época e Tiago Tomás fez o 2-0. Grande passe de Nuno Mendes para Jovane, que fez a assistência naquele que foi um golo ‘made in Alcochete’.





Na etapa complementar, os leões entraram mais lentos e o Belenenses SAD cresceu. Amorim voltou a trocar os 11 jogadores, metendo a equipa que iniciara a partida com o Portimonense. Sporar entrou e voltou a marcar depois de seguir isolado para a baliza, fazendo o 3-0.





O Belenenses SAD acabou por reduzir por Agrelos (85), num lance em que a bola saiu enrolada dos pés de Neto e acabou por entrar na baliza de Maximiano. Amorim deve estar satisfeito com o desempenho, mas ainda há muito trabalho até à Liga Europa.



"Esta época vamos ganhar tudo", diz Zadu, novo reforço do FC Porto

Esta época vamos ganhar tudo", foram estas as primeiras palavras do lateral-esquerdo nigeriano Zaidu como reforço do FC Porto.



O jogador de 23 anos troca assim o Santa Clara, tendo rubricado um contrato válido para as próximas cinco temporadas, com os dragões a pagarem um valor a rondar os quatro milhões de euros.



"Estou mesmo muito feliz por ser jogador do FC Porto. Nem sei como explicar, mas estou muito, muito feliz por vestir esta camisola. Espero fazer um bom trabalho e ajudar a equipa", referiu ainda o terceiro reforço do campeão nacional para a nova temporada, depois das chegadas de Carraça (Boavista) e Cláudio Ramos (Tondela).



Zaidu não esconde o desejo de singrar no FC Porto e até já fez uma promessa: "O clube e os adeptos podem esperar tudo de mim. Recebi muitas mensagens de adeptos do FC Porto e isso deixou-me muito feliz. Ainda não falei com Sérgio Conceição, mas vamos falar com certeza. Estou extremamente motivado para começar a trabalhar."



O nigeriano veio para Portugal para representar o Gil Vicente, mas acabou emprestado ao Mirandela. De Trás-os-Montes transferiu-se, em 2018/19, para o Santa Clara, no qual realizou 27 jogos e obteve um golo.



Entretanto, Taremi está desde este domingo em Portugal. Vítor Baía foi buscar o iraniano a Lisboa antes de o avançado rumar ao Porto, onde, agora, aguarda pela autorização do Rio Ave para realizar exames médicos, assinando depois pelo campeão nacional. O Benfica, como o CM avançou, tentou desviar o jogador para a Luz e ainda ontem voltou a contactar o agente de Taremi.