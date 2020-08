FC Porto paga viagens a comentadores afetos ao clube

O FC Porto terá pagado viagens aos comentadores televisivos afetos ao clube Paulo Baldaia e Pedro Marques Lopes, pelo menos no decorrer do último ano, sabe o CM. Os referidos comentadores defendiam as cores do atual campeão nacional na SIC Notícias. Segundo o CM apurou, o clube azul e branco suportou deslocações, alojamento e alimentação dos comentadores em viagens ao estrangeiro sempre que estes acompanhavam a equipa nos jogos internacionais.









Contactados pelo CM, Paulo Baldaia e Pedro Marques Lopes recusaram-se a comentar o assunto. Já Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, considera a situação “uma idiotice” e garante que “o FC do Porto não paga viagens a comentadores afetos”.

Recorde-se que Paulo Baldaia fazia comentário desportivo no programa ‘Dia Seguinte’, na SIC Notícias, desde julho de 2019 altura em substituiu precisamente Pedro Marques Lopes que abandonou o programa numa “decisão estritamente pessoal”, conforme justificou à data. “Serei substituído pelo meu irmão de brasão abençoado e amigo Paulo Baldaia”, escreveu nas redes sociais. No final de julho deste ano a SIC Notícias anunciou o fim dos programas de desporto (‘Play-Off’ e ‘Dia Seguinte’) que assentavam em comentadores que representam clubes para terminar com o “ambiente de toxicidade que se foi criando à volta deste tipo de programas”. Estes programas tinham audiência inferior à registada por formatos de comentário desportivo da CMTV.