Salvio e Acuña na lista final da Argentina para o Mundial2018

Jogadores de Benfica e Sporting nos 23 convocados.

17:40

¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt — Selección Argentina (@Argentina) 21 de maio de 2018

Eduardo Salvio, do Benfica, e Marcos Acuña, do Sporting, estão entre os 23 convocados da seleção argentina para o Campeonato do Mundo da Rússia, numa lista divulgada esta segunda-feira.As ausências mais notadas passam por nomes como Mauro Icardi, Centurión, Lautaro Martínez ou Enzo Pérez.A Argentina integra o Grupo D juntamente com Croácia, Islândia e Nigéria.Sergio Romero (Manchester United), Franco Armani (River Plate) e Wilfredo Caballero (Chelsea).Gabriel Mercado (Sevilha), Federico Fazio (Roma), Nicolás Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Torino), Nicolás Tagliafico (Ajax) e Marcos Rojo (Manchester United).Ever Banega (Sevilha), Javier Mascherano (Hebei Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di María (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Maximiliano Meza (Independiente) e Marcos Acuña (Sporting).Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Paulo Dybala (Juventus) e Cristian Pavón (Boca).