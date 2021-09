Sarabia aponta ao clássico com o FC Porto

Sarabia só chega a Alvalade na quinta-feira, mas já manifestou o desejo de ajudar a equipa no clássico com o FC Porto, agendado para sábado, dia 11.









O internacional espanhol continua ao serviço da sua seleção (a Espanha defronta este domingo a Geórgia e, na quarta-feira, o Kosovo para a qualificação para o Mundial 2022) e tem revelado bons índices físicos, o que permitirá a Rúben Amorim utilizar o jogador no clássico com o FC Porto, em Alvalade.





Leia também Pablo Sarabia chega para agitar ataque do Sporting Sarabia deve começar o jogo com os dragões no banco, mas pode entrar no decorrer da partida, fazendo uma estreia de fogo perante mais de 20 mil adeptos leoninos (50 por cento da lotação do recinto.

A experiência do extremo espanhol, de 29 anos, habituado aos grandes palcos ao serviço do Sevilha e Paris Saint-Germain, fazem dele uma peça importante num jogo que se reveste de grande importância para as duas equipas. É que quem perder arrisca-se a ficar a cinco pontos do rival Benfica.





Amorim está ciente da necessidade de ganhar e conta com a qualidade de Sarabia para agitar o ataque leonino, aumentando a competitividade no setor, em que Nuno Santos, Paulinho, Jovane Cabral e Pote têm jogado mais. Os leões cumprem hoje o segundo dia de folga seguido e treinam amanhã (10h00) em Alcochete, dando início à preparação do clássico.