Pablo Sarabia chega para agitar ataque do Sporting

Sarabia, o mais recente reforço do Sporting, chega a Alvalade para agitar o ataque leonino, onde nem Paulinho tem lugar assegurado.









O extremo espanhol, de 29 anos, foi incluído no negócio da transferência do jovem Nuno Mendes para o Paris Saint-Germain, a troco de 47 milhões de euros (sete milhões no imediato e o restante no final da época).





Leia também Paulinho regressa direto ao onze titular do Sporting O internacional espanhol, que ainda está ao serviço da sua seleção, vai trazer qualidade e maturidade ao ataque leonino.

Mas mais importante do que tudo isso, é a competitividade que vai trazer ao setor. Ou seja, é mais um elemento de categoria internacional a lutar por um lugar no onze de Rúben Amorim. É certo que a temporada vai ser longa, com os leões a regressarem à Liga dos Campeões. Amorim tem afirmado que não há lugares cativos no Sporting e a verdade é que, apesar de Sarabia jogar a extremo, nem mesmo Paulinho (que joga no centro do ataque) está a salvo da concorrência do espanhol.





Amorim privilegia um ataque móvel e dinâmico com três elementos. Pedro Gonçalves, o melhor marcador da época passada, entrou bem na nova temporada e tem sido fundamental na equipa. Pelo que será Jovane e Nuno Santos (habituais extremos-esquerdos) que podem sair do onze. Mas Jovane também pode jogar no centro e aí também Paulinho fica com o lugar em risco. Sarabia, no entanto, deverá começar o clássico com o FC Porto (dia 11) no banco .





Sporting goleia casa pia em jogo-treino



Coates, pote e inácio em tratamento



Coates (inflamação no joelho direito), Gonçalo Inácio (dores na coxa esquerda) e Pedro Gonçalves (inflamação no pé esquerdo) limitaram-se esta sexta-feira a fazer tratamento às respetivas mazelas, mas tudo aponta que estarão aptos para o clássico com o FC Porto, em Alvalade, no próximo dia 11 (um sábado).





O trio, habitual titular na equipa de Rúben Amorim, acabou mesmo por ser dispensado dos trabalhos das respetivas seleções de forma a debelarem as lesões. Os atletas devem integrar os trabalhos coletivos no início da próxima semana.

Marsà está na lista para a champions







Leia também Matheus é trunfo do Sporting para a Supertaça A inclusão do jovem defesa espanhol Marsà, contratado ao Barcelona B, é uma das novidades da lista do Sporting para a Liga dos Campeões. Destaque ainda para a presença na lista A de mais dois jovens oriundos da equipa B, que milita na Liga 3, a saber: o lateral-direito português Gonçalo Esteves, de 17 anos, e o extremo moçambicano Geny Catamo, de 20 anos.

A lista definitiva, de 23 jogadores, conta ainda com o mais recente reforço Sarabia. Extremo espanhol que chega do PSG por empréstimo.



PORMENORES



Renan recusa empréstimo



O guarda-redes Renan recusou todas as propostas que chegaram a Alvalade a solicitarem o seu empréstimo e vai continuar a treinar à margem da equipa de Rúben Amorim.





‘Selfies’ de... campeão



Os adeptos do Sporting vão poder tirar fotos com o troféu de campeão nacional este fim de semana. Para isso, os interessados terão de se inscrever.

Paulinho. Avançado apontou dois dos golos do Sporting na goleada sobre o Casa Pia (II Liga), por 5-1, num jogo-treino realizado esta sexta-feiraem Alcochete. Paulinho (2), Tabata, Matheus Nunes e nuno santos fizeram os tentos da vitória.