Paulinho está na etapa final da recuperação da lesão muscular na coxa direita e vai estar apto para o próximo jogo do Sporting, no sábado. O CM sabe que Rúben Amorim conta com o avançado para ser titular na receção ao V. Guimarães, 6º classificado da Liga.









Paulinho treinou este domingo “integrado, mas sob vigilância médica”, revelou o Sporting em nota oficial. A medida foi apenas preventiva e amanhã de manhã, quando o plantel regressar ao trabalho - hoje é dia de folga - o dianteiro, de 28 anos, já deverá treinar normalmente com os colegas.

Apesar de ter perdido ritmo competitivo, uma vez que não joga desde 15 de fevereiro (saiu aos 62 minutos da vitória por 2-0 sobre o Paços de Ferreira), Paulinho deve regressar diretamente ao onze titular. Amorim já por diversas vezes salientou a importância e o impacto que o reforço contratado ao Sp. Braga no mercado de inverno terão na equipa leonina e os últimos jogos só reforçaram a convicção do treinador.





A equipa técnica, sabe o CM, entende que os adversários do Sporting estão mais precavidos para o ataque à profundidade e para as diagonais que jogadores como Pedro Gonçalves e Nuno Santos capitalizaram na 1ª volta da Liga. Daí que Amorim tenha insistido na compra de Paulinho, um avançado que se move melhor na área e que também é capaz de jogar entre a linha defensiva e os médios contrários, desposicionando os adversários para que os falsos extremos leoninos tenham o espaço que lhes vai faltando.





Com o regresso do avançado aos titulares, Tiago Tomás será desviado para a direita do ataque e Pote para a esquerda.



neto substitui coates



Neto deve jogar frente ao V. Guimarães em vez de Coates. O capitão leonino viu o 5º amarelo na Liga na vitória (1-0) do Sporting sobre o Tondela e terá de cumprir um jogo de suspensão.





Neto não joga há mais de um mês (alinhou pela última vez frente ao Gil Vicente, a 9 de fevereiro), após ter perdido o lugar para Gonçalo Inácio, mas tem a confiança do treinador. “Neto é um jogador importante”, disse Rúben Amorim após a vitória sobre o Tondela.





Outra opção é deslocar Feddal para o centro da linha de três defesas e jogar Matheus Reis à esquerda.





tabata avisa mãe de cr7



“Calma lá, dona Dolores, o Ronaldo ainda precisa [de] me pedir a 7.” Foi desta forma que Tabata reagiu a um vídeo em que a mãe do internacional português aparecia a festejar a vitória do Sporting sobre o Tondela (1-0), precisamente com uma camisola leonina, com o nº 7 e o nome de Cristiano Ronaldo nas costas. Atualmente, é o jogador brasileiro que ostenta aquele número nos verdes-e-brancos.





Nas últimas semanas, Dolores Aveiro tem partilhado vários vídeos a festejar os triunfos no campeonato do Sporting.





pormenores



Porro apontado à seleção



Os dois habituais laterais-direitos da seleção espanhola (Carvajal e Sergi Roberto) estão lesionados e no país vizinho garantem que Pedro Porro, do Sporting, pode ser convocado.





Nuno Mendes cobiçado



O ‘AS’ noticiou que o Man. City quer ultrapassar o Real Madrid e contratar o lateral-esquerdo leonino Nuno Mendes.





Festa na autoestrada



O autocarro do Sporting teve direito a espetáculo pirotécnico em plena autoestrada na viagem de regresso de Tondela.