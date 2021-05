Seferovic é dúvida para Jorge Jesus no jogo contra o V. Guimarães

Haris Seferovic é a principal dúvida de Jorge Jesus para o jogo de quarta-feira com o V. Guimarães (20h00, Sport TV), na última jornada do campeonato.









Se, por um lado, o técnico do Benfica quer permitir ao avançado suíço lutar com Pote ( Pedro Gonçalves, Sporting) pelo troféu de melhor marcador do campeonato (estão igualados com 20 golos), por outro está já a pensar na final da Taça de Portugal com o Sp.Braga, no domingo, no Estádio Cidade de Coimbra (20h30, TVI).

O treinador vai proceder a uma autêntica revolução no onze, colocando jogadores menos utilizados do plantel principal, com a possibilidade de recorrer a jovens da equipa B. Contudo, as dúvidas quanto à utilização ou não do Seferovic vão ser dissipadas nas próximas horas





Em cima da mesa está também a possibilidade do goleador suíço jogar de início e ser substituído assim que o jogo o permitir ou se já tiver feito aquilo a que se propôs: marcar para ser o artilheiro do campeonato.





Se a grande dúvida passa pela inclusão ou não de Seferovic no início, relativamente ao restante plantel Jesus não terá grandes dúvidas. Todos os habituais titulares não vão defrontar o conjunto vimaranense, a pensar no duelo com o Sp.Braga, que poderá dar às águias a conquista do único troféu da temporada.





No ataque, Gonçalo Ramos será um dos jogadores apontado ao onze inicial, com ou sem a presença de Seferovic. Rafa tem sido aposta de Jesus, mas também deve jogar, uma vez que vem de um período de paragem devido a lesão (já esteve nove minutos do dérbi com o Sporting). Morato, central brasileiro da equipa B, que trabalha há alguns meses no grupo às ordens de Jesus, também deve ser titular pela primeira vez (já jogou na Liga e na Taça de Portugal, sempre a sair do banco).





pormenores



Jesus antes do dérbi: "somos melhores"





Jardel despede-se



O brasileiro Jardel deve ser aposta em Guimarães, jogo que poderá marcar a sua despedida do Benfica, depois de onze temporadas ao serviço do clube. O central, de 35 anos, ainda não pensa terminar a carreira.





Jesus fala às 14h00



O técnico Jorge Jesus faz hoje (14h00, no Seixal) a última conferência de imprensa da época em jogos da Liga. Depois, a comitiva encarnada ruma ao Norte do País.



Recurso evita luz fechada





A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto aplicou um jogo à porta fechada ao Benfica por apoio indevido a claques ilegais. O castigo, que só seria cumprido quando o público voltasse às bancadas, está suspenso depois de as águias terem recorrido para o Tribunal Arbitral do Desporto. Os encarnados têm várias condenações deste género à espera de decisão final das instâncias judiciais.



Arsenalistas em vantagem





O Sp. Braga lidera o confronto direto com o Benfica esta época. Os jogos da Liga acabaram com um triunfo para cada lado (3-2 para os arsenalistas na Luz e 2-0 para os encarnados na Pedreira), mas os minhotos venceram (2-1) a meia-final da Taça da Liga. Há equilíbrio (5-5) nos golos marcados e sofridos.



Benfica e Sp. Braga ficaram irritados com a ausência de público na final da Taça de Portugal. Tendo em vista a final da Champions no Dragão, no dia 29, que terá à volta de 15 mil pessoas nas bancadas, Governo e Direção-Geral da Saúde permitiram que os estádios tivessem 10% da lotação na última jornada da Liga, para que esses jogos servissem como teste-piloto. Mas desde o início que ficou definido que essa solução não seria aplicada na final da Taça de Portugal, em Coimbra, no dia 23.



Os finalistas, Benfica e Sp. Braga, não se conformaram com esta decisão, apurou o CM, e pediram à FPF que intercedesse junto do Governo para que este permitisse a presença de público em Coimbra. Mas a resposta foi negativa.



A polémica em torno do regresso dos espectadores teve ontem um novo capítulo, com a Liga a decidir que, afinal, manterá os jogos à porta fechada na última ronda. Assim, garante que os clubes visitados não têm uma vantagem injusta face aos que não poderiam jogar com público nos seus estádios. Para evitar esse cenário, foi requerido que a 33ª jornada também tivesse público, pedido que foi chumbado. Além disso, até ontem de manhã, a DGS ainda não tinha enviado à Liga o protocolo final com as regras sanitárias a cumprir pelos clubes.

“Somos melhores, mas é lá dentro que temos de mostrar”. A frase é de Jorge Jesus na palestra que fez no balneário antes do dérbi com o Sporting e revelada nas redes sociais. Também Rui Costa, vice-presidente das águias, falou da importância do jogo: “Dérbi é dérbi, mesmo com o campeonato perdido”.