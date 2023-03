Seleção de Marrocos insultada em hotel de Madrid por causa do Ramadão

A seleção de Marrocos foi insultada por empregados de um hotel onde se encontra hospedada em Madrid, a propósito do Ramadão. A equipa vai defrontar o Peru amanhã na capital espanhola, num encontro particular, e foi alvo de insultos de teor racista, que acabaram por ir parar às redes sociais, conforme conta o jornal 'As'.Foram partilhadas imagens de empregados com mensagens ofensivas: "Nós a servir a merda do Ramadão e as suas crenças de merda", escreveu um funcionário nas stories do Instagram, numa foto onde aparecem vários empregados. "A seleção de Marrocos no Towers. Malditos mouros de merda", acrescenta.O Hotel Eurostars Tower de Madrid já condenou o sucedido e entregou o assunto às autoridades. "Em primeiro lugar, queremos pedir desculpas a todos os que se tenham sentido ofendidos com o que aconteceu", explica um responsável da unidade hoteleira. "A título pessoal, sou uma pessoa árabe, muçulmano, que está a realizar o Ramadão como muitos companheiros no hotel e por isso sentimo-nos igualmente ofendidos. No Eurostars Towers condenamos qualquer ato racista e pedimos desculpas de novo a todas as pessoas que tenham ficado ofendidas."Depois deixou uma garantia: "Os responsáveis pelas imagens não pertencem ao hotel nem à cadeia, são pessoas externas que trabalham quando há eventos nos hoteis. Já foram despedidos, denunciados e colocados à disposição da polícia, para que respondam pelos seus atos."