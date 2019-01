Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição diz-se preparado para a "batalha": "Mudanças no Benfica são bem visíveis"

Treinador do FC Porto antevê jogo das meias-finais da Allianz Cup contra as águias.

13:32

Sérgio Conceição sublinhou a dificuldade do jogo de amanhã frente ao Benfica, das meias-finais da Allianz Cup (19H45).



"Vão ser duas boas meias-finais numa prova que está diferente naquilo que os clubes fazem em relação ao seu início. Falo do início desta competição, que se desvalorizava um bocadinho. Eu espero um jogo difícil, normal dos clássicos que são em Portugal. Preparo este jogo não com o tempo que gostava, mas da melhor forma possível. Queremos ganhar este título e para isso temos de passar o Benfica. Uma equipa que está melhor agora do que há um mês, mas estamos preparados para esta batalha", começou por afirmar o treinador do FC Porto esta segunda-feira em conferência de imprensa.



E prosseguiu, avaliando a mudança do Benfica com a entrada de Bruno Lage após a saída de Rui Vitória. "Estamos preocupados com o FC Porto. As mudanças são bem visíveis na estrutura da equipa depois de quatro vitórias consecutivas. Não estou aqui a dizer que o Bruno Lage é melhor que o Rui Vitória, nem quero entrar por aí. Mas há jogadores do Benfica que estão a provar que tinham uma vida nova e estão a mostrar-se num nível superior. O Benfica está a jogar de uma forma diferente".