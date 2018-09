Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição: "Equipas fazem de tudo para nos parar"

Treinador do FC Porto acusa os adversários de recorrerem a todas as estratégias para contrariar o poderio da sua equipa.

O FC Porto regressa ao campeonato no Estádio do Bonfim, este sábado, para defrontar o V. Setúbal, ainda com a memória fresca do empate caseiro com o Chaves (empate a um golo em partida a contar para a Taça da Liga).



"As equipas que defrontam o FC Porto apenas se preocupam em fechar os caminhos para a baliza e recorrem a todas as estratégias possíveis para contrariar o nosso poderio. É algo que compreendo, até porque já treinei equipas mais pequenas, mas há um limite para tudo", desabafou Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.



"Não é uma tática dessas que espero de uma equipa orientada pelo Lito Vidigal mas sei que vamos encontrar uma equipa bem organizada defensivamente", acrescentou o técnico. Ainda assim, Sérgio Conceição sabe que o adversário vai procurar o golo. "Conto com um V. Setúbal a tentar explorar uma ou outra transição ofensiva", afirmou o treinador portista.



"A nossa obrigação é estarmos preparados para contrariar as dificuldades que nos colocam", rematou Sérgio Conceição.



Os jogos do FC Porto têm sido marcados por alguma apatia. Se o empate para a Liga dos Campeões contra o Schalke 04 é aceitável para o técnico, o empate em casa com o Chaves tem outra leitura. "Quero a equipa com as mesmas características da época passada. Quero um FC Porto humilde, trabalhador, com respeito pelo adversário, com uma ambição enorme de vencer, é esse o ADN que queremos manter", disse Sérgio Conceição.



No entanto, o técnico acredita na equipa. "Estamos a mostrar consistência e por isso afirmo que o futuro é risonho", afirmou o técnico.



O regresso de Danilo à titularidade é bem visto por Sérgio Conceição. "É uma referência importante, um jogador humilde e trabalhador", fechou o treinador azul e branco.



Sadinos com três baixas

O V. Setúbal tem três baixas para o duelo de hoje com o FC Porto. O lateral-esquerdo Nuno Pinto cumpre um jogo de castigo, André Pedrosa está lesionado (traumatismo no joelho direito) e Mikel está impedido de defrontar os dragões, uma vez que o detentor do seu passe é precisamente o FC Porto.