Sérgio Conceição expulso por pressão a árbitro

Brahimi, Maxi Pereira e Corona protagonizaram reviravolta no marcador que deu vitória na Supertaça ao FC Porto.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O FC Porto operou este sábado uma reviravolta para conquistar a sua 21ª Supertaça, ao vencer o D. Aves, por 3-1, em Aveiro, com golos de Brahimi , Maxi e Corona.



Com o jovem André Pereira no lugar de Marega, que recusou-se a jogar (ver pag. 33), o FC Porto entrou a todo o gás. Uma triangulação entre André Pereira e Aboubakar só não resultou em golo devido a uma grande defesa de Beunardeau (5').



O D. Aves demorou a encontrar-se no jogo. Perdeu Quim e Guedes, que foram decisivos na conquista da Taça de Portugal ao Sporting, e demonstrou alguma intranquilidade e falta de rotinas. Aos poucos foi subindo e ganhando confiança. O golo chegou antes do quarto de hora por Falcão. Cruzamento de Amilton, Herrera cortou a bola que embateu no árbitro e sobrou para o remate letal. Casillas pouco podia fazer.



O golo foi um murro no estômago do campeão. O calor não ajudava a colocar intensidade na partida. Contudo, Brahimi numa jogada de génio fez tabelinha com Aboubakar e rematou para o empate. Uma festa que durou pouco, pois o argelino lesionou-se pouco depois e foi substituído por Corona.



A equipa de José Mota não baixou os braços, nem se intimidou perante os dragões. Derley teve o golo na cabeça, mas permitiu uma grande defesa de Casillas.



Na etapa complementar, as equipas pretendiam gerir o jogo, mas Maxi na garra remata para o 2-1. Os ânimos aqueceram e os protestos de Sérgio Conceição com o árbitro resultou na respetiva expulsão. E foi da bancada que Sérgio Conceição celebrou um golão de Corona, que estabeleceu o resultado final em 3-1.