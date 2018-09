Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição multado após expulsão no FC Porto-Desportivo de Chaves

Treinador foi expulso ao intervalo por palavras dirigidas ao árbitro do encontro, Vítor Ferreira.

19:40

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi esta terça-feira multado em 765 euros pela expulsão na receção dos campeões nacionais de futebol ao Desportivo de Chaves, na primeira jornada da Taça da Liga.



No jogo, que terminou empatado a uma bola, Conceição foi expulso ao intervalo, por palavras dirigidas ao árbitro do encontro, Vítor Ferreira.



Segundo o relatório do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), hoje divulgado, o defesa brasileiro Lucas Áfrico, do Marítimo, vai cumprir dois jogos de suspensão, depois da expulsão na visita dos madeirenses ao Sporting, também na primeira jornada da Taça da Liga.



No jogo, que terminou com uma vitória dos 'leões' por 3-1, Áfrico foi expulso por vermelho direto aos 90+5, depois de pontapear o peito do brasileiro Wendel, do Sporting.