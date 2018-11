Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Ramos acusou positivo em controlo antidoping na final da Champions de 2017

Revelações foram feitas pelo Football Leaks.

Sergio Ramos acusou positivo num controlo antidoping após a final da Liga dos Campeões de 2016/17, na qual o Real Madrid bateu a Juventus, segundo documentação revelada pelo Der Spiegel através do Football Leaks.



A substância em causa foi dexametasona. O médico dos merengues admitiu então que o central espanhol recebeu duas injeções: uma no joelho e outra no ombro. A UEFA aceitou a justificação.



No entanto, Sergio Ramos também terá infringido as regras do controlo antidoping mais recentemente. Em abril, após o jogo com o Málaga, o capitão do Real Madrid só foi ao controlo após tomar banho, ao contrário do que manda a regulamentação.



Recorde-se que o 'Der Spiegel' já tinha alertado no início do mês que havia documentação comprometedora a respeito de doping relativamente a um jogador "que venceu por várias vezes a Liga dos Campeões".