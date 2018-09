Relatório aprovado com 78,9% de votos favoráveis.

Por Lusa | 23:22

Os sócios do Benfica aprovaram esta sexta-feira, em Assembleia-Geral do clube, o relatório e contas referente à temporada de 2017/2018 com 78,9% de votos favoráveis, num exercício que apresenta um lucro de cerca de 20,6 milhões de euros.

Votaram na reunião magna do clube 'encarnado', que decorre no estádio da Luz, 904 sócios. Votaram contra 12,7% e registaram-se 8,4% de abstenções.