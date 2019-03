Sogro do treinador Vítor Pereira morre enquanto assistia ao Sp. Braga-FC Porto

Fernando Silva estava em casa, no centro de Espinho, sozinho, quando sofreu uma doença súbita.

Por Paulo Jorge Duarte e Patrícia Lima Leitão | 20:10

Fernando Silva, de cerca de 70 anos, sogro do treinador de futebol Vítor Pereira, morreu esta tarde, enquanto assistia ao jogo Sp. Braga - FC Porto (2-3).

O familiar do ex-treinador do FC Porto estava em casa, no centro de Espinho, sozinho, quando sofreu uma doença súbita.



Foi a família que o encontrou, já depois da partida da Primeira Liga, quando chegou à habitação.

O óbito foi confirmado pela VMER.



Recorde-se que Vítor Pereira está na China, atualmente a treinar o Shanghai SIPG, que se mantém na liderança do campeonato chinês de futebol.

Fernando Silva é também pai de Luís Miguel, ex-treinador do Paços de Ferreira e adjunto de Vítor Pereira no Shanghai SIPG.