Já sem Paulinho na equipa - acertados os termos da sua contratação pelo Sporting -, o Sp. Braga não acusou as mexidas do mercado e venceu confortavelmente o dérbi minhoto disputado ontem em Moreira de Cónegos.Os bracarenses entraram no jogo praticamente a marcar, por Ricardo Horta, mas o golo seria anulado após verificação do VAR. Não valeu aí, valeu logo a seguir (7’), com Fransérgio a aproveitar uma displicência de Fábio Pacheco. Dez minutos depois chegou o segundo, com Castro a marcar de cabeça na sequência de um cruzamento de Esgaio.Depois desta entrada avassaladora, o resto do jogo foi uma mera formalidade para o Sp. Braga, que controlou com relativa facilidade a reação cónega e ainda ampliou a vantagem com um grande golo de André Horta.